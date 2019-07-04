Москва, , 14:11 — REGNUM

Правительство РФ рассматривает три законопроекта, направленный на переход от бумажных трудовых книжек на электронные. Об этом заявил 4 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, изменения могут вступить в силу с начала 2021 года, а весь 2020 гогд работодатели будут готовиться к изменениям законодательства.

«Для тех, кто захочет сохранить традиционный подход, такая возможность останется. Мы хотим, чтобы этот переход был плавным. Он касается около 60 млн работников, 8,5 млн хозяйствующих субъектов», — сказал глава правительства.

По словам Медведева, экономия при переходе к электронной версии трудовых книг составит сотни миллионов рублей. Но выгода заключается ещё и в удобстве. Например, при утрате трудовой книжки работнику нужно получать информацию для её восстановления из разных источников, а весь процесс иногда занимает не один месяц.