Певек, Чукотский АО, , 14:06 — REGNUM

Специалисты АО «Балтийский завод» успешно закончили строительство и передали заказчику первый в мире плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов».

Согласно подписанному приемному акту судно в полном объеме прошло все испытания и может быть допущено к полноценной эксплуатации.

Комментируя это событие от лица заказчика, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров отметил: «Акт приемки удостоверяет, что обязательства исполнителя перед заказчиком полностью выполнены, а результаты работ соответствуют условиям договора. Мы приняли выполненные исполнителем работы и теперь начинаем активную подготовку плавучего энергоблока к транспортировке к месту постоянной дислокации — в город Певек Чукотского автономного округа».

Несмотря на завершение работ, специалисты «Балтийского завода» будем участвовать в подготовке судна к перегону в Певек и окажут шеф-монтажные услуги по раскреплению устройств связи с берегом, подсоединению систем передачи электрической и тепловой энергии. Начало перегона запланировано на 23 августа 2019 года.

«После завершения всех монтажных работ мы продолжим исполнять гарантийные обязательства до середины 2021 года», — отметил руководитель проекта 20 870 Алексей Владимиров.

Ввод ПЭБ «Академик Ломоснов» в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) намечен на конец 2019 года. К этому же времени в Певеке планируется завершить все работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений ПАТЭС, что обеспечит передачу электроэнергии в энергосети «Чукотэнерго» и тепла в город.

В перспективе ПАТЭС должна заменить мощности Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС, а также стать одним из ключевых элементов инфраструктуры не только Чукотки, но и Северного морского пути.

Кроме использования плавучего энергоблока для электро‑ и теплоснабжения северных регионов, также разработана концепция энергоснабжения нефтедобывающих платформ в Арктике. Помимо этого энергоблок обладает значительной производительностью по обессоливанию (опреснению) воды, что может заинтересовать ряд иностранных заказчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию ядерной установки ПЭБ «Академик Ломоносов» сроком на 10 лет.

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ПЭБ «Академик Ломоносов» проекта 20 870 — это уникальный проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности, предназначенный для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции ПАТЭС. Станция разработана с высоким запасом прочности, что делает её работу неуязвимой для цунами и других природных катастроф. Ядерные процессы на судах отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде.