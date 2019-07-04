Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM

Уникальный атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», строительство которого вели на площадке ФГУП «Атомфлот» в г. Мурманске специалисты АО «Балтийский завод», передан заказчику — концерну «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Строительство ПЭБ «Академик Ломоносов» завершилось подписанием приемочного акта, согласно которому энергоустановка прошла в полном объеме все испытания, предусмотренные техническим проектом, и успешно подтвердила свои характеристики. Напомним, что недавно концерн «Росэнергоатом» получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока сроком на 10 лет — до 2029 года.

«Передача плавучего энергоблока заказчику означает окончание его строительства. Впереди еще предстоят серьезные работы по транспортировке ПЭБ в Певек и подключение к сети на месте, — отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. — Начало эксплуатации ПЭБ в составе плавучей атомной теплоэлектростанции будет означать появление у России уникального продукта, интерес к которому уже зафиксирован со стороны многих стран, в особенности островных. Ведь ПАТЭС будет производить экологически чистую энергию, не будет зависеть от поставок топлива и колебания цен на него и сможет гарантированно и бесперебойно поставлять заявленные объемы электроэнергии. Видя интерес со стороны потенциальных заказчиков, Росатом занялся усовершенствованием проекта и создает оптимизированный плавучий энергоблок. Благодаря уменьшенному размеру и увеличенной мощности он будет более эффективным с точки зрения экономики».

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