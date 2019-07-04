Москва, , 14:03 — REGNUM

Опасения украинской компании «Нафтогаз» по поводу сбоя в транзите российского газа оправданы. Но полностью транзит газа через Украину вряд ли будет прекращён, даже при введении в строй «Северного потока-2» до 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUMглавный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Об этом многократно говорилось на самых разных уровнях. Сохранение транзита газа из России через Украину в Европу важно для всех трёх сторон, поскольку пока нет достаточных по мощностям газопроводов, доставляющих газ без участия Украины.

«Но объём транзита может резко сократиться — с нынешних 90 млрд куб. м в год до 10−15 млрд куб. м. Для Украины это было бы событием исключительно болезненным, транзит приносит ей доход в $3 млрд, то есть примерно 3% ВВП.

Кроме того, для поддержания рентабельности и должного технического состояния газотранспортной системы Украины необходима прокачка через неё не менее 60 млрд куб. м», — привел цифры эксперт.

Таким образом, даже предполагаемый перерыв в транзите — большой негатив для Киева. Для России поставки в обход Украины по новой магистрали означают не только снижение издержек, увеличение в будущем пропускной способности в поставках. Важна политическая составляющая, усиление переговорных позиций во взаимоотношениях с Украиной.

«Вероятнее всего достижение определённого компромисса и заключение нового транзитного договора. Однако его условия, по-видимому, будут хуже для Украины по объёмам и ценам по сравнению с действующим соглашением», — считает Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможных перебоях в поставках газа из России 4 июля на конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Торонто, заявил топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Фаворов.

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