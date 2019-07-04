Бишкек, , 13:58 — REGNUM

В январе — мае 2019 года коммерческие банки Киргизии предоставили населению и бизнес-сообществу кредитов на общую сумму 136,4 млрд сомов (124,5 млрд рублей). В том числе 63,5% займов было выдано в национальной валюте. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

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По словам чиновника, чаще всего кредиты выдавались в сфере торговли — 36 млрд сомов (более 32,8 млрд рублей). Затем следуют сельское хозяйство — 27,4 млрд сомов (25 млрд рублей), потребительские кредиты — 14,6 млрд сомов (13,3 млрд рублей) и ипотечные кредиты — 13 млрд сомов (более 11,8 млрд рублей). А замыкают список сфера строительства — 12,3 млрд сомов (11,2 млрд рублей) и промышленность — 11,2 млрд сомов (10,2 млрд рублей).

Подводя итог своего выступления, глава правительства Киргизии сделал акцент на необходимости упрощения процедур рассмотрения Российско-Киргизским фондом развития бизнес-проектов. А также, отметил важность выдачи кредитов в сфере туризма и поддержки женского предпринимательства.

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