Чебоксары, , 13:58 — REGNUM

В Чувашии в I полугодии доходы республиканского бюджета выросли на 16,8%, при этом собственные поступления снизились на 0,75%. Бюджет исполнен с профицитом в 5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные минфина Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На 1 июля 2019 года в республиканский бюджет Чувашии поступило 26 517,1 млн рублей, что на 16,8% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные поступления составили 13 842,6 млн рублей — это на 104,8 млн рублей меньше к уровню января-июня 2018 года, снижение составило 0,75%.

В структуре поступлений налоговые доходы составили 13 251,3 млн рублей. По сравнению с соответствующим уровнем прошлого года налоговые поступления упали на 187,5 млн рублей (или на 1,4%). В том числе поступило 4 196,6 млн рублей налога на доходы физических лиц (рост на 3,8%), 2 054,7 млн рублей акцизов (рост на 18,1%), 1 489 млн рублей в результате поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (рост на 14,6%).

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета, фонда развития моногородов и фонда реформирования ЖКХ составил 9 906,4 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 22,6%.

На 1 июля 2019 года расходы республиканского бюджета Чувашии составили 21 498,9 млн рублей, что почти на 15% больше к уровню января-июня 2018 года.

Республиканский бюджет исполнен с профицитом в размере 5 027 млн рублей.