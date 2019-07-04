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Законопроект об ограничении размера зарплат госслужащих внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM4 июля.

Авторы законопроекта предлагают законодательно установить, что разница в зарплатах руководителей и сотрудников организаций не должна различаться больше, чем в восемь раз. Если закон будет принят, то ограничение коснется глав государственных и муниципальных учреждений, госкорпораций, внебюджетных фондов, а также компаний, в которых доля госучастия превышает 50%.

«Соотношение зарплат один к восьми предусмотрено действующим законодательством, но сейчас это правило со множеством исключений и оговорок. Например, правительство и другие органы исполнительной власти вправе утверждать списки организаций, которые не подпадают под это регулирование и могут не соблюдать никаких пропорций. Между тем, в ходе недавней «прямой линии» президент РФ Владимир Путин вновь подчеркнул, что разница в зарплатах руководителей и сотрудников госструктур не должна быть колоссальной. Нашей инициативой мы закрепляем в Трудовом кодексе четкую норму, обязательную для всех государственных организаций и направленную на сокращение существующего расслоения по доходам», — заявил журналистам Миронов.

Кроме того, законопроект также устанавливает, что никакой высокопоставленный чиновник не может получать зарплату выше, чем президент РФ.

«Судя по налоговым декларациям, у нас руководители различных структур и ведомств зачастую получают в разы больше, чем руководитель страны. Это нонсенс. Для самых высоких чинов на государственной службе должен быть «потолок» по зарплатам. Хочешь зарабатывать больше, иди в бизнес. Такой совет в свое время давали нашим учителям. Хотя к нему не мешало бы прислушаться самим чиновникам», — отметил Миронов.

Правительство уже дало отрицательный отзыв на законопроект, однако депутаты намерены добиваться его принятия, заявил Миронов.