Москва, , 13:50 — REGNUM

Правительство РФ рассматривает законопроекты, направленные на создание в России казначейских платежей. Об этом 4 июля заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По словам главы правительства, изменения затронут Бюджетный кодекс и федеральное законодательство о валютном регулировании.

«Всё это должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В Бюджетном кодексе появляется целый ряд новых терминов, включая понятие единого казначейского счёта», — сказал Медведев.

По его словам, с принятием изменений оплата государственных и муниципальных услуг может стать более оперативной. Второе преимущество — можно будет управлять бюджетными деньгами, в том числе остатками на счетах, на всех уровнях бюджетной системы. Кроме этого, станет доступной и прозрачной информация о движении средств как для участников платежей, так и для контролирующих органов.