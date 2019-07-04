Сеул, , 13:48 — REGNUM

Цены на бензин в Южной Корее продолжают снижаться уже четыре недели подряд. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на данные Korea National Oil Corporation (KNOC).

Сеул

Темпы снижения незначительные, но положительная тенденция налицо: в неделю, в среднем, стоимость литра бензина снижается на 0,7%. Сейчас она составляет 1,3 доллара.

Южная Корея в больших объемах импортирует нефть из-за рубежа, однако производство нефтепродуктов и, в частности, бензина налажено на территории страны, большая его часть идёт на экспорт. В мае США ужесточили санкции в отношении Ирана, и Южная Корея больше не может покупать по низким ценам сырьё у своего основного поставщика. Несмотря на это, снижение цен на нефть с 70 до 62 долларов за последний месяц позволило сократить издержки на производство бензина и привело к снижению его стоимости, объясняют эксперты.