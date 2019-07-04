Нур-Султан, , 13:38 — REGNUM

По итогам января-мая 2019 года выдача новых кредитов банками Казахстана выросла на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 4 июля заявил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев на заседании сената, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

По его словам, в мае ставки по кредитам бизнесу снизились до 11,9%. В мае 2018 год этот показатель составлял 12,5%. Глава Нацбанка не уточнил абсолютные показатели кредитования. Досаев также рассказал о программе ипотечного кредитования «7−20−25».

По его словам, с момента запуска программы ипотечный кредит получили 7645 семей на сумму 89 млрд тенге ($232 млн). Благодаря запуску программы ипотечный портфель банков Казахстана за год вырос на 24,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков заявил, что программа рефинансирования валютных ипотечных займов в республике продлена до 31 декабря 2019 года.

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