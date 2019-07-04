Абу-Даби, 4 июля 2019, 13:29 — REGNUM
Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airline, базирующаяся в ОАЭ, возобновляет рейсы в Судан с 8 июля, об этом сообщает Al Arabia.
Причиной запрета на перевозки, продолжавшегося около месяца, стали массовые беспорядки в стране, начавшиеся еще в декабре 2018 года.
Напомним, акции протеста в Судане продолжаются до сих пор. После военного переворота, произошедшего в апреле 2019 года, оппозиция требует передать власть гражданским лицам.
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