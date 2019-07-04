Абу-Даби, , 13:29 — REGNUM

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airline, базирующаяся в ОАЭ, возобновляет рейсы в Судан с 8 июля, об этом сообщает Al Arabia.

Причиной запрета на перевозки, продолжавшегося около месяца, стали массовые беспорядки в стране, начавшиеся еще в декабре 2018 года.

«После тщательного анализа ситуации в Судане мы приняли решения возобновить нашу работу в Хартуме» , — говорится в заявлении Emirates Airline.

Напомним, акции протеста в Судане продолжаются до сих пор. После военного переворота, произошедшего в апреле 2019 года, оппозиция требует передать власть гражданским лицам.

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