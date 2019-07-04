Москва, , 13:24 — REGNUM

Идея обязать всех поставщиков гаджетов и техники предустанавливать российское программное обеспечение направлена на защиту российских интернет-компаний, но ее реализация приведет к удорожанию техники, кроме того, в РФ сегодня не так много возможностей обеспечить технику собственным ПО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM4 июля заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Накануне глава комитета Госдумы по экономполитике Сергей Жигарев (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, устанавливающих запрет продажи в РФ гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения. Под гаджетами подразумеваются смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. ПО, которое на них установлено, должно входить в реестр разрешенных в РФ. В противном случае поставщикам грозит штраф.

«Защищать интересы российских интернет-компаний, безусловно, необходимо, но последствием принятия законопроекта о запрете на продажу смартфонов, планшетов и ноутбуков без российского программного обеспечения может стать существенное подорожание гаджетов. Резкий скачок стоимости прогнозируется в пределах 20% от нынешних показателей», — заявил Сигал.

По его словам, сложности могут возникнуть и с реализацией идеи. В частности, в РФ не разработаны стандарты в области установки и удаления софта. Кроме того, сегодня существует не так много возможностей для собственного программного обеспечения.

«У нас крайне мало отечественного программного обеспечения, за исключением некоторых антивирусов и мессенджеров. При этом практически отсутствуют корректно работающие браузеры и программы геопозиционирования. В Минкомсвязи хорошо знакомы с ситуацией, поэтому отправили документ (законопроект) на доработку», — отметил Сигал.

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