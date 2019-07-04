Анкара, , 13:45 — REGNUM

Глава Совета директоров JP Morgan Securities Винфрид Бишофф заявил: «В ближайшие четыре года в Турции не планируется проведение выборов, что повысит интерес иностранных инвесторов к турецкому рынку». Он выразил уверенность в том, что экономическая политика властей Турции значительно улучшит инвестиционный климат в стране.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Винфрид Бишофф также отметил, что итоги саммита G20 в Осаке устранили тревоги относительно негативного влияния торговых войн между США и Китаем на мировую экономику. По мнению представителя компании, существуют неопределенности относительно того, когда и как будут проходить торговые войны.

Он добавил: «Пока сложно сказать, когда именно Китай и США придут к консенсусу. Торговые войны продолжаются уже 3 года. Сторона, которая пустит ситуацию на самотек хотя бы на небольшой промежуток времени, отстанет от конкурента. На данном этапе отстает Китай».