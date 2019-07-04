Нур-Султан, , 13:23 — REGNUM

По состоянию на 1 июля 2019 года активы Национального фонда Казахстана составили $58,2 млрд. Об этом 4 июля заявил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев на заседании сената республики, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

По его словам, валовые золотовалютные резервы Казахстана составили $28,2 млрд, что на 0,5% больше, чем месяцем ранее. По предварительным данным, общие международные резервы составили $86,4 млрд, отметил глава Нацбанка.

Досаев добавил, что для обеспечения экономики Казахстана долгосрочными ресурсами реализуется программа кредитования приоритетных проектов. В частности, на 28 июня принято 146 заявок на сумму 130,1 млрд тенге ($338,8 млн), в том числе одобрено 69 проектов на 33,8 млрд тенге ($88 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2019 года общие международные резервы Казахстана составили $86,4 млрд, что на 0,4% больше, чем 1 апреля 2018 года.

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