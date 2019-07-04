Сеул, , 13:51 — REGNUM

Южнокорейская гостиничная сеть Lotte Hotels & Resorts и международный оператор гостиничной сети Intercontinental Hotel признаны самыми лучшими отелями по качеству обслуживания. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Lotte Hotels & Resorts и Intercontinental Hotel заняли первое место в рейтинге индекса стандарта обслуживания (Korean Standard-Service Quality Index).

Известно, что компания Lotte Hotels & Resorts занимает первую строчку в списке на протяжении семи лет подряд.

Кроме того, лидирующую позицию в категории бизнес-отелей заняла сеть отелей Lotte City Hotel. Известно, что первое место данная сеть отелей занимает третий год подряд.

Индекс стандарта обслуживания — модель оценки качества обслуживания, разработанная специалистами Сеульского национального университета и Корейской ассоциации по стандартам.

По сравнению с результатами прошлого года, оценки качества обслуживания в сети Lotte Hotels & Resorts выросли на 0,4%, до 88,1 балла, а оценка сети отелей Lotte City Hotel составила 85,1 балл.

Известно, что качество обслуживания отелей оценивали более 300 зарубежных и южнокорейских клиентов в период с марта по май 2019 года