Нур-Султан, , 13:11 — REGNUM

Объем железнодорожных перевозок по направлению Китай — Европа — Китай по итогам первых пяти месяцев 2019 года составил 104,2 тыс. двадцатифутовых эквивалентов (ДВЭ), что на 21% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом заявил заместитель министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камлиев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Замминистра принял участие в третьем заседании казахстанско-польской рабочей группы по сотрудничеству в области транспорта. Участники совещания отдельно остановились на развитии перевозок по транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

По его словам, по итогам января-мая 2019 года объем транзитных перевозок по маршруту составил 1976 двадцатифутовых эквивалентов (ДВЭ), что в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня постоянные члены ассоциации ТМТМ подписали соглашение об организации контейнерных перевозок в прямом железнодорожно-водном сообщении с использованием казахстанских портов Каспийского моря Актау и Баку.

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Отметим, под двадцатифутовым эквивалентом понимается условна единица измерения вместимости грузов транспортных средств. Габариты условного контейнера составляют: высота — 2,44 метра, ширина — 2,59 метра, длина — 20 футов, объем — 38 куб. метров.