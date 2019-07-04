Барнаул, , 13:02 — REGNUM

Власти Алтайского края обнародовали сегодня, 4 июля, промежуточные итоги выполнения масштабных дорожных работ, которые ведутся в рамках национального проекта"Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно официальной информации, к этому времени удалось завершить работы на 45 дорожных объектах.

Дорога в Алтайском крае Правительство Алтайского края

«В основном это автодороги с щебеночным покрытием, но есть и более капиталоемкие объекты. Так, подрядная организация — Северо-Восточное дорожно-строительное управление — завершила ремонт участка трассы «Белоярск — Заринск». Дорога ведет в Заринск, где функционирует одно из крупных предприятий региона — завод «Алтай-Кокс», а также планируется открытие предприятия «Русская кожа»», — поясняет министерство транспорта региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2019 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в рамках федерального нацпроекта по развитию безопасных и качественных дорог в регионе принят аналогичный региональный проект, согласно которому планируется достичь нулевой смертности от ДТП в регионе уже к 2030 году.

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До конца 2019 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе планируют обновить более 200 объектов в каждом районе. Общая сумма средств, направленных из бюджетов всех уровней, составила порядка шести миллиардов рублей.