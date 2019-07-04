Пусан, Южная Корея, , 12:45 — REGNUM

В июне 2019 года объем обработанных грузов в южнокорейском порту города Пусана увеличился на 2,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Busan Port Terminal.

Согласно опубликованным данным, в июне 2019 году в портах города Пусана было обработано 1,81 млн 20-фунтовых контейнеров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число транзитных грузов увеличилось на 0,4%, до 966 400 контейнеров.

Известно, что в январе 2019 года число транзитных грузов увеличилось на 11,1%, в феврале, напротив, сократилось на 1,2%, однако в марте снова выросли на 10,3%, в апреле — на 5,8%.

Как сообщили представители Busan Port Terminal, до конца текущего года планируется обработать около 22,5 млн контейнеров. Известно, что в 2018 году объем обработанных грузов в порту составил 21,66 млн контейнеров.

С января по июнь 2019 года в порту было обработано 1,77 млн контейнеров, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.