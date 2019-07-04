Ульяновск, , 12:41 — REGNUM

В Ульяновской области маслозавод «Черемшанский» может стать банкротом. В отношении предприятия с иском в Арбитражный суд региона вышло подмосковное общество, заявив о задолженность более 136,4 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно данным, с иском в отношении маслозавода «Черемшанский» вышло общество «Семена Чернозёмья» из города Красногорска Московской области. Заявитель просит признать ульяновское предприятие несостоятельным (банкротом), заявленная сумма иска — 136 410 706,68 рублей. Заявление поступило в суд 26 июня, 2 июля вынесено решение об оставлении дела без движения и предложено до 2 августа представить ряд документов по делу.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Маслозавод «Черемшанский» зарегистрировано в ноябре 2011 года в Ульяновской области, место нахождения — рабочий посёлок Чердаклы. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Учредителями выступают Магомеднур Джамалдинов (доля 90%) и Алия Ситдикова (доля 10%). Генеральным директором является Юлия Гилязева. Основной вид деятельности — выращивание однолетних культур, в качестве дополнительных заявлены ещё 13 видов деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Арбитражный суд Саратовской области поступило восемь исков к областным производителям продуктов питания и компаниям, которые связаны с крупнейшим российским агрохолдингом «Солнечные продукты». Ещё один иск подан к подмосковному предприятию группы — ООО «Московский жировой комбинат», являющемуся старейшим и крупнейшим производителем масложировой продукции в регионе. Истец во всех делах — ООО «Группа компаний «Русагро».

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