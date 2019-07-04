Москва, , 12:38 — REGNUM

Москва является крупнейшим донором России с точки зрения бюджета и в целом экономики, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалам.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он ответил на распространённое мнение, что «якобы Россия кормит Москву».

«Никто никого не кормит, и в то же время Москва является крупнейшим донором России и с точки зрения экономики и с точки зрения бюджета. С территории Москвы в федеральный бюджет поступает около 2 трлн рублей налоговых платежей — это огромный объём. Он вполне сопоставим с финансовой помощью всем регионам страны с точки зрения межбюджетных отношений, субсидий, субвенций», — сказал Собянин.

При этом мэр отметил типичность такой ситуации:

«За счёт Москвы — не только Москвы, за счёт крупных городов — во многом развивается экономика и бюджетная система страны. Это не только в России — везде так. Возьмите любую область — центральный столичный город является донором всей территории. Москва является донором всей страны».