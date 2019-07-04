Нур-Султан, , 12:39 — REGNUM

Беззалоговые потребительские кредиты будут списаны у 443 230 граждан Казахстана. Об этом 4 июля заявил депутат Сената республики Серик Бектурганов, сообщает издание InBusiness.kz.

На пленарном заседании Сената также выступил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев. По его словам, список может быть уточнен и дополнен.

Министр финансов республики Алихан Смаилов уточнил, что если при расширении списка выделенных средств не хватит, то деньги будут выделены из резерва правительства. Общая задолженность по всем потребительским кредитам составляет 4 трлн тенге ($10,4 млрд), отметила депутат Ольга Перепечина.

Напомним, 4 июля Сенат Казахстана одобрил поправки в республиканский бюджет на 2019−2021 годы. Согласно документу, на снижение долговой нагрузки граждан республики планируется выделить 89,2 млрд тенге ($233 млн).

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