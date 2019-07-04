Москва, , 12:32 — REGNUM

Москва отстаёт от других мегаполисов мира по обеспеченности жильём, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалам.

Рассказывая о реализации проекта по реновации, мэр ответил на вопрос, не столкнётся ли столица с проблемой избыточной застройки.

«Переизбытка жилья не будет?» — спросили Собянина.

«Ни в коем случае не будет, в силу того, что одна из самых главных проблем в Москве — это недостаток жилья. Не избыток, а недостаток. По обеспеченности жильём Москва занимает последнее место среди всех мегаполисов мира, отстаёт от Токио», — сказал мэр.

По его словам, реновация даст плюс в этом вопросе, но не кардинальный.