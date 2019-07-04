Симферополь, , 12:14 — REGNUM

За первую половину 2019 года доходы бюджета республики Крым превысили прошлогодний показатель на 12,5%, за счёт роста поступления налогов. Об этом 4 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов РК.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«За первое полугодие 2019 года республиканский бюджет пополнился собственными доходами на 19,6 млрд руб., что на 2,2 млрд рублей больше прошлогодних показателей. В структуре доходов первое место занимает налог на доходы физических лиц, поступления которого приблизились к отметке в 8,5 млрд руб — сборы выросли почти на 8 процентов», — отметили в пресс-службе.

Также, по данным финансового министерства, выросли доходы от налога на имущество организаций и акцизов.

«Но наиболее существенная динамика отмечается в поступлениях транспортного налога — рост по сравнению с данными за 2018 год составил почти 70 процентов. В казну этот вид налога принес 136 млн руб», — подчеркнули в минфине РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что за последние пять лет Крым выходит на среднероссийские показатели по ключевым направлениям развития, а доходы республики за это время выросли более чем на четверть.

Подробности: За пять лет доходы Крыма выросли более чем на четверть — вице-премьер Козак