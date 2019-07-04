Курган, , 12:30 — REGNUM

Компания «Аэрофьюлз групп» сумела вывести аэропорт Кургана из стадии банкротства, при этом сохранив его основные активы. Об этом было заявлено во время рабочей встречи врио губернатора Вадима Шумкова с генеральным директором ООО «Аэрофьюлз групп» Владимиром Спиридоновым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Однако в ходе встречи стороны отметили, что у воздушной гавани Кургана есть серьёзные проблемы. Это малое количество рейсов и направлений, незначительный пассажиропоток и высокая, по сравнению с другими регионами Уральского федерального округа, стоимость билетов.

Кроме того, аэропорт Кургана нуждается в модернизации своей инфраструктуры и привлечении дополнительных инвестиций для развития.

Отметим, что согласно открытым источникам ООО «Аэрофьюлз групп» владеет 62,4% акций ОАО «Аэропорт Курган». У ООО «Аэропроект сервис» — 18,5% акций, и 17,3% — у ООО «Энерготек».