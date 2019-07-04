Вашингтон, , 12:14 — REGNUM

Министерство торговли США повысит импортные таможенные пошлины на холоднокатаную сталь Вьетнама, при создании которой было использовано южнокорейское сырье, на 24,22%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данные импортные таможенные пошлины будут введены на холоднокатаную сталь дочернего южнокорейского предприятия POSCO Vietnam.

Известно, что импортные таможенные пошлины будут включать антидемпинговые пошлины (20,33%) и компенсационные пошлины (3,89%).

«После августовского расследования Министерства торговли США мы используем только только вьетнамское сыре для изготовления своей продукции», — сообщили представители компании.

Известно, что министерство торговли США планирует ввести пошлины в размере до 456% на некоторые виды стали, экспортируемые из Вьетнама южнокорейскими и вьетнамскими компаниями в обход американским пошлинам.

В частности, пошлины будут введены на коррозионно-устойчивую и холоднокатаную сталь, произведенную в Южной Корее или Тайване.

По данным министерства торговли США, импорт коррозионностойкой стали из Вьетнама увеличился на 332%, холоднокатаной стали — на 916%.