Москва, , 11:47 — REGNUM

Инициатива Минсельхоза РФ по контролю за сбором грибов, ягод, орехов и других «даров леса» отдаёт «дикостью», вызывает и будет вызывать немало вопросов, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Тем более что существует Лесной кодекс РФ, который не приравнивает сбор грибов, ягод и иных «дикоросов» к предпринимательской деятельности, а их заготовку и последующую продажу такой продукции на рынке — приравнивает.

«Сами чиновники начнут приводить рациональные, по их мнению, аргументы в пользу необходимости расширения полномочий Минсельхоза на регулирование сбора дикорастущих растений. И главным аргументом у них будет то, что рынки грибов и ягод государство должно обязательно вывести из тени, чтобы собрать доходы в бюджет (правда, пока неясно, в какой) с этих быстрорастущих рынков. По оценкам, приводившимся в СМИ, с 2015 по 2018 годы объём рынка свежих грибов в России удвоился, благодаря импортозамещению», — пояснила эксперт.

По ее мнению, не исключено, что эта инициатива появилась в 2019 году не случайно, так как в нескольких регионах действует налог на самозанятых, но пока эксперимент, вопреки победным рапортам региональных чиновников, идёт не слишком успешно.

В России несколько миллионов самозанятых граждан, а по итогам 1 квартала 2019 года, то есть после трех месяцев эксперимента, в Москве легализовались только 35 тыс. самозанятых, в Татарии — 8−10 тысяч, хотя по году республиканские чиновники ждут легализации 60 тысяч.

«Нельзя исключать и сельских жителей или жителей малых городов, которые живут только на доходы со сбора грибов, ягод и орехов. Их заготовки и продажи могут заставить, в связи с новыми инициативами правительства, легализоваться в качестве самозанятых.

Правда, не совсем понятно, каким образом государство планирует взять на учет именно таких самозанятых, поскольку в селах и многих небольших городах смартфон, через который уплачивается налог на самозанятых, — предмет роскоши и многим недоступен. Ведь не поставишь же у выхода из каждого леса полицейского, проверяющего, сколько грибов и ягод собрал каждый отдельный гражданин», — высказала свою точку зрения Мильчакова.

«Граждане — вторая нефть»: зачем нужен контроль за сбором грибов и ягод

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство сельского хозяйства РФ может получить полномочия по регулированию сбора, переработки и оборота дикорастущих грибов, ягод и орехов.

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