Омск, , 11:45 — REGNUM

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на совещании с членами правительства под руководством президента РФ Владимира Путина, состоявшемся 3 июля, сообщил о том, что в Омской области будет снижен «мусорный» тариф.

Вывоз мусора Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, жалоба омича Романа Дмитриева на возросший тариф на вывоз мусора, прозвучавшая 20 июня в ходе «прямой линии» с главой государства, не осталась без ответа.

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По словам Артемьева, антимонопольщики «провели практически сплошные проверки по всей России». В итоге в пяти регионах соответствующие тарифы с 1 июля снизились, а в 12 регионах — повысились, но в среднем на 5,6%.

«Есть вопиющие случаи, о которых в том числе говорилось на «прямой линии», в частности, в Омской области, когда соответствующий тариф завышен более чем в два раза. И логистическая составляющая там определена более чем в 90 процентов. Мы провели там проверку, выдали соответствующие предписания. К счастью, мы такое право выдавать предписания полгода назад получили. Они обязаны его исполнить, и они его исполнят в ближайшие дни. Тариф будет снижен практически в два раза», — подчеркнул глава ФАС.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» омич Роман Дмитриев рассказал Владимиру Путину о том, что до начала «мусорной» реформы (в Омской области стартовала с 1 апреля 2019 года — прим. ИА REGNUM ), за март, ему пришла квитанция с суммой 90 рублей 27 копеек. Но уже за апрель он получил счёт 133 рубля, а следующий — и вовсе 266 рублей.

Путин тогда подчеркнул, что обязательно попросит ФАС, чтобы антимонопольщики обратили на это внимание.

После «прямой линии» проверку по жалобе омича начали также следователи.

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Региональным оператором по обращению с ТКО в Омской области является ООО «Магнит». Единый тариф для регионального оператора был утверждён 20 марта 2019 года. Для жителей Омска была установлена единая плата в размере 133,21 рубля с каждого прописанного человека для благоустроенных и неблагоустроенных домов. Плата за одного проживающего в благоустроенных многоквартирных и жилых домах в муниципальных районах составила 132,26 рубля, на одного проживающего в неблагоустроенных многоквартирных и жилых домах в районах — 116,21 рубля.

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