Вашингтон, , 11:42 — REGNUM

Акции американской компании Tesla выросли 3 июля на 6,4%. Об этом 4 июля сообщает Reuters.

Акции компании выросли на 6,4% до 238,92 долларов, что является их максимальным значением за последние два месяца.

Ранее аналитики и инвесторы с Уолл-стрит выражали сомнения в отношении спроса и способности Tesla решить последние проблемы с поставками, особенно после катастрофического первого квартала, когда поставки упали на 31%.

В начале 2019 года генеральный директор компании Илон Маск пообещал поставить от 360 до 400 тысяч электромобилей Tesla за год. В то время, как за первое полугодие 2019 года было продано только 158 200 электрокаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за период с апреля по июнь 2019 года в мире было продано 95 200 электромобилей Tesla.

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