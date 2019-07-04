Ухань, Китай, , 11:39 — REGNUM

Компания Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemicals провела памятную церемонию по случаю приобретения нефтеперерабатывающего завода Wuhan Refinery. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей SK Global Chemical.

По их словам, церемония прошла 3 июля в китайском городе Ухань (провинция Хубэй).

Известно, что на мероприятии присутствовали глава SK (Wuhan) Petrochemicals, глава китайской компании Sinopec и глава компании Wuhan Refinery.

По словам представителей компании, переговоры с Sinopec о совместном приобретении данного нефтеперерабатывающего завода велись с апреля 2019 года. По предварительным данным, сумма сделки составила 189,8 млрд вон (~$161,96 млн).

«Мы планируем завершить все слияния и поглощения во второй половине года. Мы продолжим расширять поле делового сотрудничества вместе с Sinopec», — сообщили представители SK (Wuhan) Petrochemicals.