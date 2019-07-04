Москва, , 11:29 — REGNUM

Сегодня, 4 июля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участников VIII Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего-2019», сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что форум «Инженеры будущего» для тех, кто не хочет «идти проторенными дорогами», ищет неординарные, перспективные инженерные решения, кого отличают дерзость мысли и амбициозность целей.

«Всё больше молодых людей выбирают инженерные специальности. Интеллектуальный потенциал, инициативность и новаторство обязательно будут востребованы в интересах прорывного развития России», — отметил Путин и пожелал участника незабываемых впечатлений.

Как сообщало ИА REGNUM, международный форум «Инженеры будущего-2019» открывается 4 июля в лагере «Янтарь» в Оренбургской области. На форум съехались более 1 тыс. молодых инженеров регионов России и стран СНГ.

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