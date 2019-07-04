Москва, , 11:18 — REGNUM

В Минсельхозе опровергли планы по введению ограничений на сбор грибов и ягод, при этом не скрывают планов по экспорту ресурсов.

Петр Кончаловский. Грибы. 1911

«Не планируется введения каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами», — отметили в пресс-службе министерстве.

В то же время Минсельхоз намерен «повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минсельхоз разработал проект постановления правительства, где речь идет о регулировании министерством деятельности «по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений».

В России, по оценкам Федерального агентства лесного хозяйства, только эксплуатационных запасов лесов 7,5 млн тонн, однако используется по разным видам от 1,5% до 5%. Минсельхоз видит экспортный потенциал ресурсов.

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