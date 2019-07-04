Хараре, , 11:24 — REGNUM

В Зимбабве закончились паспорта и номерные знаки для транспортных средств. Жителям приходится долгое время ожидать их получения, передает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что в Зимбабве специальная бумага и чернила, используемые для изготовления паспортов, импортируются, однако из-за недавней финансовой реформы в стране не хватает иностранной валюты.

«Они просто сказали мне, что мой паспорт не готов, я должен проверить еще раз в августе. Это несправедливо», — сказал местный житель Босул Мхашу, выходя из паспортного стола.

Генеральный регистратор Клеменс Масанго отказался от комментариев. Но должностные лица в офисе генерального регистратора заявили, что планируют печатать паспорта своими силами на принадлежащих Центральному банку принтерах Fidelity, чтобы устранить отставание более чем в 50 000 заявлений.

В реестре транспортных средств в центре Хараре чиновники сказали автомобилистам, что они не уверены в том, когда будут доступны номерные знаки, потому что департамент все еще ждет иностранной валюты от Центрального банка, чтобы заплатить немецкому поставщику.

«Мы не знаем, когда у нас будут номерные знаки, может быть, в сентябре», — сказал сотрудник регистратуры, который отказался называть свое имя. Министр транспорта Джоэл Матиза отказался от комментариев.

Напомним, что 24 июня единственным законным платежным средством в Зимбабве стала временная валюта. Власти намерены окончательно покончить с десятилетием долларизации.