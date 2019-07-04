Киев, , 11:09 — REGNUM

Добыча природного газа на Украине за январь-июнь 2019 года составила 10,49 млрд кубометров топлива.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие данные сегодня, 4 июля, обнародовал оператор газотранспортной системы Украины, госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM

Согласно информации источника, добыча собственного газа на Украине в этом году увеличилась по сравнению с январем-июнем 2019 года на 2,8%.

«Укртрансгаз» отмечает, что добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией «Укргазвыдобування» за 6 месяцев 2019 года увеличилась на 1,7% и составила 7,66 млрд кубометров.

На втором месте по уровню добычи компания «Укрнафта» — 572 млн кубометров газа за первое полугодие, все другие компании суммарно добыли 2,25 млрд кубометров.

ИА REGNUMнапоминает, что в начале этого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал провал выполнения правительственного плана наращивания добычи газа в стране. Согласно этому плану, уровень добычи газа только одной «Укргаздобычей» в 2020 году должен был составить 20 млрд кубометров топлива.

При переподписании контракта с главой «Нафтогаза Украины» Андреем Коболевым Гройсман заявил, что Кабмин ставит перед «Натфогазом» задачу значительно увеличить добычу украинского газа, чтобы можно было отказаться от его импорта и снизить цену на газ. Премьер отметил, что отсутствие прогресса в этом вопросе может быть основанием для разрыва соглашения.

В конце июня Гройсман заявил, что через 5 лет Украина сможет добывать достаточно собственного газа, подчеркнув, что все ресурсы и возможности для этого есть.