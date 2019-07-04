Нур-Султан, , 11:07 — REGNUM

Доля Казахстана в разделе прибыльной продукции при добыче углеводородов на месторождении Дунга увеличится с 40% до 60% к 1 января 2025 года. Об этом говорится в соглашении между министерством энергетики Казахстана и компанией Total, сообщили 4 июля в пресс-службе премьер-министра республики.

4 июля председатель правительства Казахстана Аскар Мамин провел переговоры с представителями компании Total во главе с президентом по разведке и добычи Арно Брёйяком. По итогам встречи стороны подписали документ по проектам Дунга и Абай.

Согласно документу, срок действия договора о разделе продукции на месторождении Дунга продлевается на 15 лет, до 2039 года. Международная компания также инвестирует $300 млн в освоение месторождения, что позволит увеличить объем добычи на 41,7%, до 850 тыс. тонн в год.

Стороны также подписали контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Абай, который предусматривает проведение работ на сумму 14 млрд тенге ($36,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом по разведке и добычи компании Total Арно Брёйяком. Стороны обсудили совместные проекты по добыче углеводородов в Казахстане.

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