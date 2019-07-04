Сеул, , 10:43 — REGNUM

Южнокорейские компании Samsung Electronics и LG Electronics были признаны самыми качественными производителями потребительской электроники. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Samsung Electronics Service и LG Electronics заняли первое место в рейтинге индекса стандарта обслуживания (Korean Standard-Service Quality Index).

Известно, что компания LG Electronics занимает лидирующие позиции в данном рейтинге второй год подряд.

Индекс стандарта обслуживания — модель оценки качества обслуживания, разработанная специалистами Сеульского национального университета и Корейской ассоциации по стандартам.

Известно, что при оценивании учитывается удовлетворенность клиентов качеством обслуживания.

Южнокорейская компания Samsung Electronics Service заняла лидирующие позиции по стандартам обслуживания мобильных телефонов и компьютеров.

«Мы хотели бы выразить огромную благодарность нашим клиентам, которые хорошо отозвались о качестве наших услуг. Мы продолжим работать над сервисом, чтобы радовать клиентов еще больше», — сообщили представители Samsung Electronics Service.