Киев, , 10:44 — REGNUM

Около 217 млрд гривен, или $8,3 млрд, должна выплатить Украина по текущим государственным долгам до конца 2019 года. Такие данные опубликованы украинским министерством финансов.

На внешние долги приходится 70,2 млрд гривен или $2,7 млрд. Из них $2,3 млрд Киев должен вернуть иностранным кредиторам в третьем квартале, и $0,4 млрд — в четвертом.

По внутренним долгам размер выплат составляет 146,6 млрд гривен или $5,6 млрд: требуется выплата 74,4 млрд гривен в третьем квартале и 72,2 млрд гривен — в четвертом.

В 2020 году Киеву придется выплатить больше: 351,9 млрд гривен или $13,4 млрд, из которых $6,9 млрд — внешние выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала нынешнего года официальный Киев занял 182 млрд гривен (порядка $7 млрд) согласно данным минфина страны.

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