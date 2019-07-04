Жигулевск, Самарская область, , 10:23 — REGNUM

Общее увеличение мощности Жигулевской ГЭС с начала реализации проекта по замене гидроагрегатов увеличилась на 188 МВт, что примерно соответствует мощности новой электростанции среднего размера. Об этом сообщила пресс-служба РусГидро.

Сброс воды на плотине Жигулёвской ГЭС (сс) ShinePhantom

В настоящее время установленная мощность гидроэлектростанции составляет 2488 МВт. Она увеличилась в результате перемаркировки последнего гидроагрегата, на котором была заменена гидротурбина. Таким образом, Жигулевская ГЭС стала второй гидроэлектростанцией РусГидро, на которой в ходе модернизации были заменены все гидротурбины.

Добавим, с момента пуска первого гидроагрегата Жигулевской ГЭС, состоявшегося 29 декабря 1955 года, электростанция выработала уже 646,88 млрд кВт*часов электроэнергии.

Ранее на предприятии сообщали о вводе в работу гидроагрегата электростанции со станционным номером 4 установленной мощностью 125,5 МВт.

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