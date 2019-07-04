Москва, 4 июля 2019, 10:28 — REGNUM
Прогноз международного рейтингового агентства Moody's по рейтингам автодилера «Рольф» изменен на фоне следственных действий в отношении главы компании Сергея Петрова и ряда топ-менеджеров. Это следует из сообщения агентства.
Прогноз для автодилера изменился с «позитивного» на «развивающийся». Корпоративный рейтинг «Рольфа» подтвержден на уровне «B1», рейтинг вероятности дефолта — на уровне «B1-PD».
Агентство обосновало корректировку прогноза неопределенностью влияния следственных действий на компанию. В Moody's допустили, что расследование негативно скажется на корпоративном рейтинге автодилера.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о выводе денег за рубеж в отношении ряда руководителей компании. «Рольф» является крупнейшим в России автодилером.
Читайте также:
В отношении владельца «Рольфа» Сергея Петрова возбуждено уголовное дело