Москва, , 10:28 — REGNUM

Прогноз международного рейтингового агентства Moody's по рейтингам автодилера «Рольф» изменен на фоне следственных действий в отношении главы компании Сергея Петрова и ряда топ-менеджеров. Это следует из сообщения агентства.

Прогноз для автодилера изменился с «позитивного» на «развивающийся». Корпоративный рейтинг «Рольфа» подтвержден на уровне «B1», рейтинг вероятности дефолта — на уровне «B1-PD».

Агентство обосновало корректировку прогноза неопределенностью влияния следственных действий на компанию. В Moody's допустили, что расследование негативно скажется на корпоративном рейтинге автодилера.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о выводе денег за рубеж в отношении ряда руководителей компании. «Рольф» является крупнейшим в России автодилером.

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