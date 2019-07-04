Тула, , 10:22 — REGNUM

Большой, дальновидный и реальный шаг к «китайскому брату» Тульская область сделала месяц назад. Страсти вокруг истории строительства автомобильного завода Haval в Узловском районе не утихают по сей день. Но это далеко не единственный, хотя и ключевой, проект сотрудничества региона с иностранными компаниями. Эксперты считают, что субъект ЦФО отличает от других регионов страны доверие федерального центра, что позволяет называть Тульскую область инвестиционной витриной России.

Тульский кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Кадры на подбор

Согласно статистике, за последние пять лет объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 596,7 млрд рублей, рост на 70% к 2013 году (в действующих ценах). Валовой региональный продукт в 2018 году составил более 594 млрд рублей — рост на 70,8%, а индекс промышленного производства увеличился на 43,4%.

В последние годы Тульская область существенно расширила географию международных и внешнеэкономических связей. Среди ключевых зарубежных партнеров — государства СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеанский регион, США. И одним из факторов, благоприятно влияющим на инвестиционный климат в регионе, эксперты называют правительственную команду.

«Тульская область без преувеличения является одним из экономических лидеров среди российских регионов. И сегодня, в условиях антироссийских санкций, экономической стагнации и снижении реальных доходов населения, таких субъектов в стране очень мало, — объясняет кандидат экономических наук, главный редактор ИА «Национальный эксперт» Михаил Белый. — И фигура губернатора Алексея Дюмина в этом играет не последнюю роль. Мы видим, что в регионе реализуются различные социальные, экономические и инвестиционные проекты, как расширяется сотрудничество с китайской стороной. И это важно еще и потому, что во времена противостояния Запада ставка и руководства страны, и регионов делается на партнерские отношения и поиск инвестиций именно в КНР. Мы помним, что в Тульской области уже работает большой китайский автомобильный проект и Петербургский экономический форум в очередной раз показал потенциал региона».

По мнению Белого, Тульская область на фоне других регионов ЦФО, да и в целом по стране, выглядит в глазах иностранных инвесторов очень привлекательно. Эксперт привел в пример Ульяновскую область. Губернатор региона Сергей Морозов постоянно заявляет об инвестпривлекательности области и ее возможностях. Но главное отличие тульской земли от ульяновской — реальные, существующие и работающие проекты.

«Федеральное руководство видит, что Тульская область — это определенный плацдарм для реализации различных проектов, в том числе стратегических, от которых зависит ряд различных направлений развития страны, — говорит эксперт. — Центр отмечает, что Дюмину и его профессионально сформированной команде можно доверять важные дела. Губернатор показал, что может работать с разными экономическими силами и субъектами, проявлять политическую гибкость, переориентироваться и вести переговоры».

По его мнению, в Тульской области еще не все идеально, в том числе и инвестиционная, и экономическая политика нуждается в корректировке. Однако если ранее регион считался «середнячком», то сегодня эксперт смело его называет территорией не просто экспериментов, а субъектом выполнения ключевых задач, стоящих перед страной.

Обучение на местах и «налоговые пряники»

Подписывая то или иное соглашение о сотрудничестве (в данном случае не важно с российской или зарубежной компанией) руководство области, что называется, на берегу договаривается не только о вложениях инвестора, но и о создании рабочих мест. Тульский регион обладает конкурентным преимуществом из-за наличия и доступности высококвалифицированных кадров. Образовательные учреждения оперативно подключаются к сотрудничеству по подготовке специалистов для того или иного инвестора.

Законодательную базу в Тульской области тоже проработали: снижение ставки налога на прибыль, налога на имущество, финансирование строительства инфраструктуры.

«Сегодня наш регион привлекателен не только своим культурным наследием, традициями и гостеприимством, но также возможностью успешно и выгодно вести бизнес», — отмечает губернатор Алексей Дюмин.

В экономику области ежегодно привлекается более 100 млрд рублей инвестиций. Тульская область стабильно держит четвертое место среди всех субъектов страны в национальном инвестиционном рейтинге. Созданные условия уже оценили партнеры из более чем 200 иностранных компаний. Среди них — «Каргилл», «Кнауф», «Проктер энд Гэмбл» и многие другие.

В Тульской области создан индустриальный парк «Узловая» — один из крупнейших в центральной России. Его якорным резидентом стала китайская компания Great Wall Motor Corporation Ltd. — одна из крупнейших корпораций-автомобилестроителей в Китае. На предприятии в Узловском районе компания планирует выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. Завод будет включать в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки.

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«Результаты последних лет говорят о том, что мы умеем на высоком профессиональном уровне работать с иностранными инвесторами, — заявил Дюмин. — Это видно и по оценкам самого бизнеса. Именно эти компании, оценивая удобства работы в России, проголосовали за наш регион как один из 15 наиболее удобных для ведения бизнеса».

Открытый диалог с региональной властью, четкие и прозрачные правила игры, гарантия неизменности принятых решений и норм — эти факторы помогли Тульской области развернуть к себе многих игроков иностранного рынка и подвести их под подпись на ПМЭФ, а затем и в реальные небумажные проекты.

Тульский след на ПМЭФ

На XXIII Петербургском экономическом форуме регионом заключено соглашение о намерениях в отношении заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ и ООО «XMMP». Это стало отправной точкой в строительстве второй очереди китайского автозавода в Узловой. В копилку региона упадет 27 млрд инвестиций, а 1,5 тыс. местных жителей смогут устроиться на работу.

Немецкая компания в ближайшие годы намерена исполнить в Тульской области проект «Завод по производству моющих и гигиенических средств для молочного животноводства производительностью 10 тыс. тонн в год» на территории ОАО «Пластик» в Узловском районе, а уже известная компания «Проктер энд Гэмбл» создаст новые производственные линии на действующем предприятии.

Однако акцент руководство региона все-таки делает на китайских друзей. Тому свидетельство непрекращающиеся переговоры и встречиа в рамках форума Алексея Дюмина с председателем совета директоров China Poly Group Corporation Сюи Нянша.

В 2018 году внешнеторговый оборот между Тульской областью и Китаем составил 343 млн долларов США. Это на 26,5% больше, чем в 2017 году.

6 июня 2019 года еще одним подтверждением развития тульско-китайских отношений стал документ, подписанный губернатором, председателем совета директоров ОАО «Щекиноазот» Борисом Соколом и председателем совета директоров China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd Даем Хэгэнем. Стороны договорились до конца 2020 года возвести на территории Тульской области комплекс по производству аммиака мощностью 525 000 т/год и карбамида мощностью 700 000 т/год.

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Выдуманная изоляция

Эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова считает, что в России очень мало примеров регионов, которые успешно выстраивают инвестиционные отношения с иностранными компаниями.

«Серьезно заявив о себе на Петербургском экономическом форуме в плане сотрудничества с зарубежными партнерами, Тульская область продемонстрировала, что никакой изоляции, которой добивался и продолжает добиваться Запад, на самом деле не происходит, — считает эксперт. — Инвестор в первую очередь ищет то место, где ему выгоднее работать. Тульская область создает массу форм поддержки, сопровождения, так как работа с бизнесом — это не какой-то однодневный проект. Я могу назвать этот регион инвестиционной витриной России».

Специалист предполагает, что есть риск, так называемого эффекта «завышенных ожиданий»: когда регион выполняет и доводит до конца один, второй, третий, десятый проект, то, кажется, что все ему по силам. Но работа, которую проводит область в плане сотрудничества с иностранными инвесторами, имеет не только экономический, но и политический эффект.

«Страна с помощью продвинутых субъектов доказывает, что здесь не душат инвесторов и не создают им каких-то ужасных условий. Россия — это современное государство, где можно реализовывать амбициозные проекты. И для страны это важный кейс, который не должен ограничиваться одной территорией», — подчеркивает эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тульской области реализовано более 55 инвестиционных проектов. В текущем году регион подписал на ПМЭФ 25 соглашений на общую сумму 102 млрд рублей.

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