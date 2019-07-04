Хараре, , 10:26 — REGNUM

Иск в Верховный суд Зимбабве с требованием отменить решение правительства страны о запрете на использование иностранной валюты подал 2 июля местный адвокат. Если суд примет решение в пользу адвоката, это может нарушить намерения правительства по введению новой валюты, передает информационное агентство Reuters.

В попытке завершить десятилетие долларизации правительство Зимбабве ввело временную валюту — доллар РТГС.

Годфрей Мупанга, член группы Адвокатов Зимбабве по защите прав человека, обратился в суд с просьбой отменить решение о запрете других валют. В своем иске Мупанга сообщил, что решение Национального казначейства и Центрального банка страны было «явно необоснованным» и должно быть объявлено неконституционным.

Верховный суд Зимбабве не сразу назначил дату слушания по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня правительство Зимбабве переименовало новую валюту в доллар и объявило ее единственным законным платежным средством страны. Для многих жителей страны зимбабвийский доллар вызывает воспоминания о 2008 году, когда местная валюта была разрушена гиперинфляцией в 500 миллиардов процентов, которая уничтожила пенсии и сбережения населения.

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