Москва, , 10:15 — REGNUM

Пакет законопроектов, направленный на защиту отечественных производителей программ, внес в Госдуму депутат Сергей Жигарев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM.

Предлагается разрешить продавать в России только такие устройства (смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры с функцией «смартТВ»), на которых установлено программное обеспечение из специально создаваемого реестра предустанавливаемых программных средств.

Точнее поправками вводится запрет на реализацию потребителям пользовательского (оконечного) оборудования, предназначенного для предоставления неограниченному кругу лиц возможности пользования услугами связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету, не соответствующего установленным правительством РФ требованиям к видам и составу используемых в таком оборудовании программных средств, а также к порядку предоставления потребителям таких программных средств, обеспечивающему возможность выбора.

«Такие требования должны определять порядок ведения реестра программных средств, обязательных для включения в состав средств связи, а также оператора такого реестра», — следует из текста поправок.

Одновременно поправками в КоАП предлагается установить штраф за нарушение норм: на индивидуальных предпринимателей в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.