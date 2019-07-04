Махачкала, , 10:14 — REGNUM

Для модернизации энергетического хозяйства Северного Кавказа необходимы инвестиции в размере более 100 млрд рублей. Основной объём этих средств приходится на две республики — Дагестан и Чечню. Об этом 3 июля во время рабочего визита в Махачкалу сообщил заместитель гендиректора ПАО «Россети», генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

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«В СКФО группой «Россетей» проведен аудит состояния электросетевого комплекса. Более 100 млрд рублей — это объем вложений по итогам аудита. Это большая сумма, она в основном распределяется на Дагестан и Чечню», — цитирует Иванова ТАСС.

По его словам, при наличии достаточного финансирования провести необходимую модернизацию можно до 2023 года. Однако он подчеркнул, что самостоятельно ПАО «Россети» не справится, в связи с чем требуется федеральная поддержка.

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Как сообщало ИА REGNUMПАО «Россети Северный Кавказ» ранее приступило к разработке программы повышения надежности энергоснабжения Дагестана и Чечни. По словам Виталия Иванова, общая стоимость проекта составит порядка 47 млрд рублей.