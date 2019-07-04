Петропавловск-Камчатский, , 10:01 — REGNUM

Владельцы АЗС на Дальнем Востоке заявили о росте цен на автомобильное топливо. Сразу после окончания действия соглашения между правительством РФ и нефтяниками о сдерживании цен на топливо, цены на бензин на автозаправках ДФО начали расти. Владельцы АЗС говорят, что нарушена логика рынка: оптовые цены выше розничных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бензин (cc)Easedale

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Биржевые цены на топливо с нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке превысили розничные после окончания действия соглашения нефтяников и правительства о сдерживании цен, сообщило РБК, ссылаясь на главу Приморского топливного союза Владимира Чирскова, являющегося совладельцем сети АЗС «Октант» в Уссурийске. 1 июля срок действия соглашения истёк. 3 июля оптовые цены начали расти и превысили розничные.

Крупнооптовая цена с НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре превысила индикативную с нефтебаз «РН-Востокнефтепродукт» во Владивостоке: по дизельному топливу на 7,3 тыс. рублей за тонну, по АИ-92 на 2,5 тыс., по АИ-95 — на 2,7 тыс. рублей.

При этом розничные цены у крупных сетей держатся пока примерно на одном уровне: у «Роснефти» АИ-92 стоит 43,35 рублей, у «Нефтегазхолдинга», который владеет Хабаровским НПЗ, — 43,92 рубля.

Как сообщил Владимир Чирсков, «Роснефть» отпускает топливо в ограниченном режиме, «Нефтегазхолдинг» продаёт не более одной тонны дизтоплива на своих нефтебазах, бензин там вообще отсутствует. По словам Чирскова, если АЗС начнут продавать то, что купили в июне, то цены на заправках начнут расти на 1−2 рубля за литр.

Недавно разобраться в причинах резкого подорожания топлива на АЗС в ДФО поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Поводом стали сообщения о том, что цены на бензин достигли максимальных значений. После этого вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что на Дальнем Востоке все в пределах нормы, есть только некоторые дополнительные логистические издержки, потому ситуация и отличается от других регионов страны.

Жители регионов Дальнего Востока с Козаком не согласны. В частности, сегодня депутат Заксобрания Камчатки Михаил Пучковский сообщил, что люди настроены на протесты, митинги и пикеты. Поскольку автомобильное топливо становится многим не по карману.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке граждане провели автопробег в знак протеста против роста цен на автомобильное топливо под девизом «Бензин. Стоп, цена».