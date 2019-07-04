Калуга, , 09:52 — REGNUM

Минпромторг России заключил специальные инвестиционные контракты (СПИК) с компаниями «Фольксваген», «Джи Эм Автоваз», «Автотор», «ПСМА», и «Вольво». Как сообщили 4 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, реализация инвестиционных проектов в рамках подписанных СПИКов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов.

На калужском автозаводе ООО «Фольксваген Груп Рус». Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области

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По данным федерального Минпромторга, подписанные контракты помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем. Заключившие СПИКи производители берут на себя обязательства по углублению локализации уже хорошо зарекомендовавших себя автомобилей, а также расширению их модельного ряда. Реализация проектов предполагает осуществление поставок продукции не только на внутренний, но и на экспортные рынки, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории Российской Федерации.

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«АО «Вольво Восток», ООО «Фольксваген Груп Рус» и ООО «ПСМА Рус», чьи производственные предприятия работают в калужском автомобилестроительном кластере, заключили с государством договор о взаимном доверии. Это обеспечит инвесторам стабильность работы в России на ближайшие десять лет. Новые возможности, которые они получат в рамках специального инвестиционного контракта, позволят существенно расширить производство как для российского рыка, так и за его пределами, и повысит уровень локализации автокомпонентов», — отметил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

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