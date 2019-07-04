Пермь, , 10:06 — REGNUM

В Перми чиновники мэрии ведут переговоры о тестировании казахстанского электробуса. Он заряжается на конечных остановках. Также рассматривается вариант, при котором электробус представляет собой троллейбус с увеличенным автономным ходом и заряжается, когда идет под контактной сетью. Об этом заявил начальник городского департамента дорог и транспорта Анатолий Путин, сообщает издание Business Class.

Муниципальная власть хочет испытать разные технологии транспорта, чтобы определить оптимальную. По словам Анатолия Путина, в 2018 году испытание прошел электробус, которому необходима длительная зарядка — ночью, в автопарке. Однако есть и иной подход — зарядка длительностью всего 15 минут на конечных станциях.

Напомним, что в Перми с 1 июля полностью ликвидирован троллейбусный парк. В мэрии заявили, что троллейбусы занимают очень малую долю рынка пассажирских перевозок. Из-за низкого пассажиропотока и дорогого обслуживания троллейбусы являются убыточным видом транспорта. Чиновники решили сделать ставку на автобусы.

Стоит отметить, что такая транспортная реформа вызвала неоднозначную оценку у населения. Горожане протестовали, создавали петицию и требовали оставить Перми экологичный вид транспорта.

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