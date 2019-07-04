Нур-Султан, , 09:47 — REGNUM

Правительство Казахстана утвердило дорожную карту по развитию машиностроения на 2019−2024 годы. Об этом 4 июля сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на союз машиностроителей республики.

В союзе отметили, что главной целью документа является повышение конкурентоспособности казахстансикх машиностроительных предприятий, внедрение новых технологий и повышение экспортного потенциала.

В частности, дорожная карта включает в себя меры поддержки отрасли, в том числе в сфере обеспечения сырьем, государственных закупках, технического регулирования. Документ также инициирует создание фонда развития промышленности Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года объем производства в машиностроении Казахстана составил 359,4 млрд тенге ($949 млн по курсу на 23 мая), что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.