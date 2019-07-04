Сеул, , 09:46 — REGNUM

Сумма средств, которую получившие местожительство в Южной Корее иностранные граждане инвестировали в государство, превысила отметку в 170 млрд вон (~$145 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства юстиций.

Согласно опубликованным данным, с 2013 года по май 2019 года иностранные граждане страны инвестировали в страну 170,06 млрд вон (~$145,12 млн). Известно, что с 2013 года в страну эмигрировало 766 человек.

В 2013 году иностранцы, получившие место жительство в Южной Корее, инвестировали в страну 20,5 млрд вон (~$17,49 млн), в 2015 — 38,7 млрд вон (~$33,03 млн), в 2018 году — 45 млрд вон (~$38,4 млн), по июнь 2019 включительно — 22,3 млрд вон (~$19,02 млн).

Известно, что объем инвестиций в этом году увеличился на 81,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Получить визу на постоянное место пребывания (F-2) в Южной Корее можно инвестировав более 500 млн вон (~$427 тыс.) в государственные или общественные фонды, а при продолжительных инвестициях (в течение пяти лет) можно получить визу на постоянное проживание (F-5).