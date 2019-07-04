Казань, , 09:33 — REGNUM

Обанкроченный более двух лет назад «ИнтехБанк» за май 2019 года нарастил объём задолженности перед кредиторами с 25,982 до 26,008 млрд рублей. В реестр было включено ещё шесть бывших клиентов ПАО, и на начало июня 2019 года он включает 3 556 кредиторов. Конкурсный управляющий обнародовал итоги банкротства с 12 апреля 2017 года по 31 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, «ИнтехБанк» на момент появления проблем занимал 138-е место по размеру активов в банковской системе России, имел филиалы не только в Татарии, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Процедура банкротства банка происходит параллельно с расследованием уголовных дел, которые связаны с хищением имущества, происходившим под видом приобретения прав требований, ценных бумаг, выдачи кредитов как фирмам, так и гражданам, а также через уступку прав требований к заёмщикам. Есть в деле и эпизоды, связанные с покушением на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов.

Дела «ИнтехБанка» идут в связке с теми, что возбуждены в отношении бывшего главы другого «лопнувшего банка» — «Татфондбанка» — депутата Госсовета РТ Роберта Мусина.

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В ПАО «ИнтехБанк» тот же конкурсный управляющий, что и у ТФБ — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». По данным на начало июня 2019 года, у банка 3 556 кредиторов, сумма требований которых составляет 26 008 034 000 рублей против 3 550 и 25 982 995 000 рублей, соответственно, на начало мая.

На первую очередь к началу лета 2019 года приходилось 2405 кредиторов, сумма требований которых — 14 568 496 000 рублей. За время конкурсного производства им выплатили 2 727 050 000 рублей, из которых за май 2019 года — 1 674 000 рублей.

Конкурсное производство обошлось компании в 439 564 000 рублей.