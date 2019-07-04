Москва, , 09:32 — REGNUM

Станцию Московского метрополитена до аэропорта «Внуково» могут построить к 2022 году, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Аэропорт Внуково Mos.ru

Участок Калининско-Солнцевской линии метро продлится от станции «Рассказовка». После неё планируется построить две станции — «Пыхтино» и «Внуково», для участка составляет несколько километров.

В настоящее время началось проектирование нового отрезка московского метро. Ранее руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев заявлял, метро до «Внуково» начнут активно строить в начале 2020 года.

Подробнее: Метро до аэропорта «Внуково» начнут строить в 2020 году

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве будущую станцию столичного метрополитена «Внуково» планируется построить в шаговой доступности от аэропорта.

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