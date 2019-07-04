Москва, , 09:13 — REGNUM

«Нафтогаз» совершенно обоснованно беспокоится о прекращении поставок газа из России, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Договора о транзите — нет, необоснованное судебное преследование украинской стороной Газпрома не прекращено, на Украине нет даже полноценного правительства — все ждут итогов выборов в Верховную Раду», — отметил политолог.

Поэтому, Газпром заранее беспокоясь о своих обязательствах перед потребителями в Европе делает огромные запасы российского газа в европейских хранилищах.

«В итоге, чем ближе осень, тем меньше вероятность, что договор о поставке российского газа через Украину будет заключен.

И конечно, у украинских газовиков встанет в полный рост внутренний вопрос: чем обогревать свое население и чем обеспечивать промышленность. Своих источников у них не хватит», — высказал свое мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможных перебоях в поставках газа из России 4 июля на конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Торонто, заявил топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Фаворов.

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